Макрон у Китаї заявив про вирішальну роль Пекіна щодо війни в Україні

У середу, 5 квітня, президент Франції Еммануель Макрон розпочав триденний візит до Китаю. Він заявив, що діалог з Китаєм щодо війни в Україні є вирішальним і що Пекін може відігравати важливу роль у мирних зусиллях завдяки своїм тісним відносинам із Москвою.

Про це повідомляє FranceInfo.

Перед відльотом до Пекіна Еммануель Макрон провів телефонну розмову з презитдентом США Джо Байденом. Обидва лідери підтвердили своє прагнення, щоб Китай допоміг західним країнам припинити війну в Україні.

Терміновість візиту викликана тим, щоб переконати Пекін не переходити повністю в табір Росії, постачаючи їй зброю. Еммануель Макрон під час своєї першої розмови з журналістами в Китаї попередив, що “будь-хто, хто допомагає агресору, поставить себе в ситуацію співучасника порушення міжнародного права”.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, глава держави уточнив, що завтра під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном не буде розмахувати погрозами санкцій. "Погрози ніколи не були найкращим способом залучити до співпраці”, - пояснив він.

У сфері економічних відносин Макрон після прибуття до Пекіна заявив, що Європа не може відокремитися від Китаю, хоча ці відносини зараз не збалансовані. "Ми повинні якось пом'якшити ризик для наших галузей, але ми не можемо відключитися або відокремитися від Китаю, - сказав президент Франції.

Під час поїздки Макрона супроводжують десятки французьких бізнесменів і керівників французьких компаній.

Це перша поїздка французького лідера до Китаю від 2019 року. У четвер, 6 квітня, Макрон зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном. У п'ятницю у нього запланована зустріч з китайськими інвесторами та студентами в Університеті Сунь Ятсена.

Нагадаємо, раніше у Пекіні повідомили, що лідер Китаю Сі Цзіньпін не проводить телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, бо "дуже зайнятий". Проте країни підтримують часті контакти на нижчому рівні.

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