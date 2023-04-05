В Херсоне раздаются взрывы: оккупанты обстреливают город

В Херсоне слышно уже три взрыва.
В Херсоне в среду, 5 апреля, прогремели несколько взрывов. Пока официальной информации о пострадавших или вероятных разрушениях нет.
Об этом сообщает "Суспильне".
По данным издания, в Херсоне в последние минуты прогремели уже три взрыва. Российские террористы беспощадно обстреливают город.
В социальных сетях пишут, что взрывы слышны также в центре Херсона.
Пока официальной информации об обстреле украинского города нет.
Напомним, российские террористы со времени освобождения города постоянно обстреливают Херсон и область. С того времени практически не было ни одного дня, когда бы оккупанты не целились по мирному городу.
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