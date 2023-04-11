Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги

До нього увійшли бронемашини, дрони й не тільки.
У понеділок, 10 квітня, Німеччина надала новий пакет військової допомоги Україні.
Перелік техніки і зброї для ЗСУ опублікували на урядовому сайті ФРН.
Європейська держава передасть Україні:
- 83,5 тисячі патронів калібру 40 мм;
- 60 вантажівок Zetros;
- 42 системи мобільних антен;
- 34 дрони-розвідники;
- 4 інженерні броньовані машини DACHS.
Німеччина надає підтримку Україні, відправляючи обладнання та озброєння, які надходять із поставок Федеральних збройних сил і з поставок промисловості, які фінансують фонди Федерального уряду для розбудови потенціалу безпеки.
Раніше ми повідомляли, що Данія передасть Україні 100 танків Leopard 1 до літа цього року. Про це заявив в.о. міністра оборони скандинавської країни Троельс Лунд Поульсен.
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