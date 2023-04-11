Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги

До нього увійшли бронемашини, дрони й не тільки.

У понеділок, 10 квітня, Німеччина надала новий пакет військової допомоги Україні.

Перелік техніки і зброї для ЗСУ опублікували на урядовому сайті ФРН.

Європейська держава передасть Україні:

83,5 тисячі патронів калібру 40 мм;

60 вантажівок Zetros;

42 системи мобільних антен;

34 дрони-розвідники;

4 інженерні броньовані машини DACHS.

Німеччина надає підтримку Україні, відправляючи обладнання та озброєння, які надходять із поставок Федеральних збройних сил і з поставок промисловості, які фінансують фонди Федерального уряду для розбудови потенціалу безпеки.

Раніше ми повідомляли, що Данія передасть Україні 100 танків Leopard 1 до літа цього року. Про це заявив в.о. міністра оборони скандинавської країни Троельс Лунд Поульсен.