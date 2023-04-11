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Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги

До нього увійшли бронемашини, дрони й не тільки.

У понеділок, 10 квітня, Німеччина надала новий пакет військової допомоги Україні.

Перелік техніки і зброї для ЗСУ опублікували на урядовому сайті ФРН.

Європейська держава передасть Україні:

  • 83,5 тисячі патронів калібру 40 мм;
  • 60 вантажівок Zetros;
  • 42 системи мобільних антен;
  • 34 дрони-розвідники;
  • 4 інженерні броньовані машини  DACHS. 

Німеччина надає підтримку Україні, відправляючи обладнання та озброєння, які надходять із поставок Федеральних збройних сил і з поставок промисловості, які фінансують фонди Федерального уряду для розбудови потенціалу безпеки. 

Раніше ми повідомляли, що Данія передасть Україні 100 танків Leopard 1 до літа цього року. Про це заявив в.о. міністра оборони скандинавської країни Троельс Лунд Поульсен. 

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Перегляди
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