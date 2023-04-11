У США сталася жорстока перестрілка в банку: є загиблі й постраждалі

У понеділок, 10 квітня, озброєний чоловік розпочав стрілянину в банку міста Луїсвіль, що в американському штаті Кентуккі. Внаслідок інциденту загинули щонайменше чотири людини, ще дев'ять осіб поранені.

Зловмисник вбив зокрема й близького друга губернатора штату Енді Бешер, повідомляє NBC News.

Поліцейські приъхали на місце інциденту, проте нападник почав стріляти і в них. У підсумку під час перестрілки його ліквідували. Згодом тіло ідентифікували. Як виявилося стрілянину влаштував 25-річний Коннор Стерджен, який, за словами правоохоронців, працював у банку Old National Bank, де й стався інцидент.

Чоловік убив 63-річного Томмі Елліотта; 45-річну Юліану Фармер, 64-річного Джима Татта і 40-річного Джоша Барріка. Губернатор Кентуккі зазначив, що регулярно спілкувався з Елліоттом і оплакував його смерть.

"Томмі Елліот допоміг мені побудувати кар’єру юриста, допоміг мені стати губернатором, дав мені поради, як бути хорошим батьком. Він один із тих, із ким я спілкувався найбільше, і дуже рідко ми говорили про мою роботу. Він був неймовірним другом", - сказав губернатор Бешер.

Внаслдок перестрілки один із правоохоронців отримав поранення в голову. Його успішно прооперували, але він перебуває в критичному стані. За словами очевиців, постраждали щонайменше двоє офіцерів. Загалом до лікарні доставили 9 людей: троє перебивають у критичному стані та ще трьох уже відпустили. У поліції не виключають, що в зловмисника могли були психічні розлади.

Нагадаємо, нещодавно сталася перестрілка в Гамбурзі. Внаслідок інциденту загинули двоє людей.

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