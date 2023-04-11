Повітряна тривога в деяких областях України

У деяких областях України оголошена повітряна тривога в ніч проти 11 квітня – пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.

Про поширення повітряної небезпеки свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Сирени пролунали в Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій, а також Луганській областях і в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, 10 квітня додому повернулися 100 українців. Серед них - оборонці Маріуполя, "Азовсталі" і Гостомеля.