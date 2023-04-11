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Повітряна тривога в деяких областях України

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
562
Час на прочитання
1 хв
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Повітряна тривога в деяких областях України

Масштабна повітряна тривога оголошена в Україні. / Фото: ТСН.ua

Сирени лунають у семи регіонах.

У деяких областях України оголошена повітряна тривога в ніч проти 11 квітня – пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.

Про поширення повітряної небезпеки свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Сирени пролунали в Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій, а також Луганській областях і в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, 10 квітня додому повернулися 100 українців. Серед них - оборонці Маріуполя, "Азовсталі" і Гостомеля.

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Перегляди
562
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