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Воздушная тревога в некоторых областях Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1623
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога в некоторых областях Украины

Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине. / Фото: ТСН.ua

Сирены раздаются в семи регионах.

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 11 апреля – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, а также Луганской областях и во временно оккупированном Крыму.

Напомним, 10 апреля домой вернулись 100 украинцев. Среди них – защитники Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля.

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Просмотры
1623
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