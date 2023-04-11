Воздушная тревога в некоторых областях Украины

Сирены раздаются в семи регионах.
В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 11 апреля – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.
О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.
Сирены прозвучали в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, а также Луганской областях и во временно оккупированном Крыму.
Напомним, 10 апреля домой вернулись 100 украинцев. Среди них – защитники Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля.
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