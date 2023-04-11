Воздушная тревога в некоторых областях Украины

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 11 апреля – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, а также Луганской областях и во временно оккупированном Крыму.

Напомним, 10 апреля домой вернулись 100 украинцев. Среди них – защитники Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля.