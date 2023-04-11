Росіяни обстріляли човен із мирними мешканцями Херсонщини: є постраждалі

У понеділок, 10 квітня, загарбники обстріляли човен із цивільними мешканцями у одному з населених пунктів Бериславської громади, що на Херсонщині.

Про це інформує пресслужба Херсонської ОВА.

20-річні чоловік і дівчина, нехтуючи безпековими обмеженнями та ігноруючи загрозу ворожих обстрілів із лівого берега, спробували вийти в затоку на плавзасобі. Загарбники ж скинули з безпілотника на човен розривну гранату, внаслідок чого люди отримали тяжкі поранення. Наразі медики надають їм необхідну допомогу в лікарні.

Місцева влада Херсонської області закликає мешканців не нехтувати вимогами воєнного стану й відповідально ставитися до правил безпеки. Обмеження використання водного транспорту і будь-яких плавзасобів перш за все спрямовані на збереження життів.

Раніше ми повідомляли, що ворог продовжує примусово видавати російські паспорти мешканцям тимчасово окупованої території України. Зокрема, на Херсонщині спонукають населення до незаконної процедури видачею державних житлових сертифікатів РФ, призначених для придбання житла на території країни-агресорки.