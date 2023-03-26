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У Гамбурзі знову сталася стрілянина – є жертви

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Гамбурзі знову сталася стрілянина – є жертви

Фото: Associated Press

Внаслідок перестрілки у Гамбурзі загинуло двоє людей.

У німецькому Гамбурзі у ніч проти 26 березня внаслідок перестрілки загинули двоє людей.  

Про це повідомляє Bild. 

Як пише видання, свідки повідомили поліції про постріли близько 23:32 у суботу, 25 березня. Правоохоронці, які прибули на виклик, виявили між житловими будинками двох мертвих чоловіків, біля одного з них лежав револьвер.

За попередніми даними, чоловік убив свого приятеля, а потім застрелився. Розслідування триває.

Нагадаємо, 9 березня 35-річний чоловік влаштував стрілялнину у молитовному будинку "Свідків Єгови" у Гамбурзі – загинуло шість людей, серед яких одна вагітна жінка. Ще восьмеро людей отримали поранення. Серед поранених у Гамбурзі є українська громадянка.

Нападником, який застрелився, виявився колишній прихожанин церкви та бізнес-тренер, який брав з клієнтів по 250 тис. євро на день.  

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Дата публікації
Перегляди
702
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