В Гамбурге снова произошла стрельба – есть жертвы

В результате перестрелки в Гамбурге погибли два человека.

В немецком Гамбурге в ночь на 26 марта в результате перестрелки погибли два человека.

Об этом сообщает Bild.

Как пишет издание, свидетели сообщили полиции о выстрелах около 23:32 в субботу, 25 марта. Прибывшие по вызову правоохранители обнаружили между жилыми домами двух мертвых мужчин, возле одного из них лежал револьвер.

По предварительным данным, мужчина убил своего приятеля, а затем застрелился. Расследование продолжается.

Напомним, 9 марта 35-летний мужчина устроил стрельбу в молитвенном доме "Свидетелей Иеговы" в Гамбурге — погибли шесть человек, среди которых одна беременная женщина. Еще восемь человек получили ранения. Среди раненых в Гамбурге есть гражданка Украины.

Нападающим, который застрелился, оказался бывший прихожанин церкви и бизнес-тренер, бравший с клиентов по 250 тыс. евро в день.

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