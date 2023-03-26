Курс валют в апреле: эксперт спрогнозировал, какими будут евро и доллар

Возможны колебания в пределах 30-50 копеек.
В Украине в апреле курс доллара и курс евро будут находиться в привычных коридорах. Пока существенных экономических и военно-политических причин для глобальных изменений на валютном рынке нет.
Такой прогноз высказал директор департамента казначейства акционерного общества "КОМИНБАНК" Герман Марченко, передает " 24 Канал ".
"Наличный курс валют будет находиться в установившихся с марта пределах: это 37,80-38,80 грн за доллар, а также 40,00-41,00 грн за евро с незначительными ситуативными колебаниями, но в указанных пределах", — прогнозирует эксперт.
По словам Марченко, колебания будут в пределах 30-50 копеек. Он отмечает, что в течение следующего месяца ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно стабильной с небольшой потенциальной проекцией к экономическому росту.
По мнению Германа Марченко, главным "маркером" дальнейшей стабильности курса можно считать политику НБУ по официальному курсу валют.
"Регулятор тщательно взвешивает каждый свой шаг и достигнутая стабильность очень важна для экономики в условиях военного положения", – добавил эксперт.
Напомним, по словам главы Нацбанка Андрея Пышного, НБУ планирует держать доллар на уровне 36,56 грн до того момента, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.
Читайте также:
- Кому в апреле 2023 года перечислят пенсии: названы категории украинцев
- Курс валют на выходные, 25-26 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый
- Что делать с гривнами: "заначка", купить валюту или положить на депозит – советы финансиста