Шольц назвал предпосылку для прекращения войны в Украине

Шольц отметил, что Путин не считается с потерями, которые понесет Россия в войне против Украины.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что необходимо быть готовыми "гарантировать поддержку в течение длительного времени".

Об этом пишет N-TV.

По словам Шольца, российский диктатор не рассматривает вариант урегулирования военной ситуации внутри Украины.

"Единственной основой для всего является осознание Россией того, что она не может просто аннексировать значительную часть украинской территории, как она пытается сделать сейчас", – подчеркнул он.

Также он добавил, что Путин не считается с потерями, которые понесет Россия в войне против Украины.

"Цена крови, которую Путин навязывает своей стране, своим молодым людям за свою империалистическую мечту, действительно ужасна", – подчеркнул он.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пытается действовать осторожно, чтобы не раздражать людей, поэтому он придерживается мнения, что "Украина не должна проиграть" вместо "Украина должна победить".

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