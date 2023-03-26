Шольц назвав передумову для припинення війни в Україні

Шольц зазначив, що Путін не рахується з втратами, яких зазнає Росія у війні проти України.

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що необхідно бути готовими "гарантувати підтримку впродовж тривалого часу".

Про це пише N-TV.

За словами Шольца, російський диктатор наразі не розглядає варіант врегулювання військової ситуації всередині України.

"Єдиною основою для всього є усвідомлення Росією того, що вона не може просто анексувати значну частину української території, як вона намагається зробити зараз", – наголосив він.

Також він додав, що Путін не рахується з втратами, яких зазнає Росія у війні проти України.

"Ціна крові, яку Путін нав'язує своїй країні, своїм молодим людям за свою імперіалістичну мрію, справді жахлива", – наголосив він.

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Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що намагається діяти обережно, аби не дратувати людей, тому він дотримується думки, що "Україна не повинна програти", замість "Україна повинна перемогти".

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