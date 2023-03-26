Шольц назвав передумову для припинення війни в Україні

Шольц зазначив, що Путін не рахується з втратами, яких зазнає Росія у війні проти України.
Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що необхідно бути готовими "гарантувати підтримку впродовж тривалого часу".
Про це пише N-TV.
За словами Шольца, російський диктатор наразі не розглядає варіант врегулювання військової ситуації всередині України.
"Єдиною основою для всього є усвідомлення Росією того, що вона не може просто анексувати значну частину української території, як вона намагається зробити зараз", – наголосив він.
Також він додав, що Путін не рахується з втратами, яких зазнає Росія у війні проти України.
"Ціна крові, яку Путін нав'язує своїй країні, своїм молодим людям за свою імперіалістичну мрію, справді жахлива", – наголосив він.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що намагається діяти обережно, аби не дратувати людей, тому він дотримується думки, що "Україна не повинна програти", замість "Україна повинна перемогти".
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