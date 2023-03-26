Сварилися через спадщину: на Полтавщині чоловік застрелив пасинка

У Полтавській області 67-річний чоловік вбив пасинка. Щоб приховати злочин, він вирішив позбутися тіла.

Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

"Через постійні конфлікти, зокрема через спадщину, чоловік із мисливської гладкоствольної рушниці застрелив 46-річного пасинка. З метою приховування злочину вночі він візком вивіз тіло на смітник, особисті речі потерпілого викинув у ставок, а повернувшись додому, прибрав у будинку і навіть відірвав від стіни забруднений кров’ю шматок шпалери", - йдеться у повідомленні відомства.

Лубенським міськрайонним судом чоловіка позбавлено волі на 10 років.

Раніше стало відомо, що у Хмельницькій області чоловік перерізав горло військовій медсестрі.

Збоченець-вбивця в Чернівцях махав статевим органом перед учнями, а потім застрелив поліцейську

Читайте також: