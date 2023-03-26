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Сварилися через спадщину: на Полтавщині чоловік застрелив пасинка

Сварилися через спадщину: на Полтавщині чоловік застрелив пасинка

Фото: pixabay.com

Зловмисник намагався уникнути відповідальності за вбивство.

У Полтавській області 67-річний чоловік вбив пасинка. Щоб приховати злочин, він вирішив позбутися тіла.

Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури. 

"Через постійні конфлікти, зокрема через спадщину, чоловік із мисливської гладкоствольної рушниці застрелив 46-річного пасинка. З метою приховування злочину вночі він візком вивіз тіло на смітник, особисті речі потерпілого викинув у ставок, а повернувшись додому, прибрав у будинку і навіть відірвав від стіни забруднений кров’ю шматок шпалери", - йдеться у повідомленні відомства.

Лубенським міськрайонним судом чоловіка позбавлено волі на 10 років. 

Раніше стало відомо, що у Хмельницькій області чоловік перерізав горло військовій медсестрі.

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