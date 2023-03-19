На Житомирщині донька вбила матір і навіть не пам'ятає за що 

У Житомирській області жінка вбила рідну матір. Її позбавлено волі строком на 9 років.

Про це повідомила Житомирська обласна прокуратура.

"Трагічна подія сталася в одному із сіл Коростенського району. 49-річна обвинувачена проживала в одному будинку з рідною матір’ю та своїм співмешканцем. Обоє зловживали алкоголем. В день вбивства донька, не пам’ятаючи причину, вчинила суперечку з 79-річною матір’ю. Розізлившись на літню жінку, схопила кухонний ніж і сокиру та завдала їй численних жорстоких ударів. Від отриманих поранень потерпіла померла", - йдеться у повідомленні.

Провину у суді обвинувачена не визнала та намагалася викласти свою версію. Однак суд призначив реальне покарання.

Нагадаємо, на Львівщині син безжально вбив рідну матір.

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