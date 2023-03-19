Окупанти завдали двох авіаційних ударів по Херсонщині: що відомо

Армія агресорки Росії увечері 18 березня завдала двох ракетних ударів з використанням авіації по Херсонщині. Винищувачі СУ-35 випустили дві ракети типу Х-59 по Бериславському району.

Про це в ефірі марафону заявила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, одну з ракет знищили у повітрі. Друга впала на сільськогосподарські угіддя.

"Херсонщина - аграрний регіон. Там існує проблема з величезними замінованими сільськогосподарськими площами, через що не може розпочатися повноцінна посівна та відповідні роботи. Знаючи це, війська РФ продовжують використовувати засоби економічного терору", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, наадаємо, за минулу добу ворог завдав 11 ракетних ударів, 4 з них - по об’єктах цивільної інфраструктури міста Запоріжжя. Також зафіксовано 16 авіаційних ударів та 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню з боку окупантів.

Читайте також:

“Якщо було пекло, то воно було саме тут”: у селі Херсонщини знаходять десятки трупів