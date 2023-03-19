Росіяни брешуть про успішний наступ та окупацію Бахмута - ISW

Пригожин заявив, що його "вагнерівці" нібито вже за 600-700 метрів від адмінцентру Бахмута.

Аналітики Інституту вивчення війни не знайшли візуальних доказів тверджень росіян про окупацію низки об’єктів у Бахмуті на Донеччні. Експерти підтверджують слова олігарха Євгена Пригожина, що "вагнерівці" нібито вже за 600-700 метрів від адмінцентру міста на західному березі річки Бахмутка.

Про це повідомляють у свіжому звіті ISW.

Аналітики наголошують, що окупанти, ймовірно, зосереджуються на наступальних операціях у північній частині міста. До слова, російкі блогери також стверджували, що триває зачистка на території заводу з обробки металів АЗОМ. Втім, жодних підтверджень цьому аналітики не знайшли.

Не знайшли доказів експерти й словам Пригожина, що наразі "вагнерівці" нібито вже за 600-700 метрів від адмінцентру Бахмута і на західному березі річки Бахмутка.

Також неправда й те, що агресорка Росія нібито окупувала 70%. За словами аналітиків, станом на 8 березня РФ займала 50% Бахмута. Втім, відтоді сили Москви значно не просунулись.

" Раніше ISW оцінювало, що бойовики Вагнера, ймовірно, здійснюють опортуністичні атаки на населені пункти, які легше захопити, на північ і північний захід від Бахмута, оскільки їх здатність досягати тактичних успіхів у самому Бахмуті зменшується. Пригожин, ймовірно, намагається представити ці дії як забезпечення безпеки флангів під час підготовки до бою ", - наголошують в ISW.

Нагадаємо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни повідомляли, що російський наступ на Бахмут досягає кульмінації. Наголошується, що 16 березня російські "військкори" заявили, мовляв, війська РФ продовжують розширювати свій контроль над територією на північний захід від Бахмута після взяття Залізянського, а також про те, що тривають бої в промисловому комплексі АЗОМ.

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