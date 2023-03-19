Россияне врут об успешном наступлении и оккупации Бахмута - ISW

Пригожин заявил, что его "вагнеровцы" якобы уже в 600-700 метрах от админцентра Бахмута.

Аналитики Института изучения войны не нашли визуальных доказательств утверждений россиян об оккупации ряда объектов в Бахмуте на Донетчине. Эксперты подтверждают слова олигарха Евгения Пригожина, что "вагнеровцы" якобы уже в 600-700 метрах от админцентра города на западном берегу реки Бахмутка.

Об этом сообщается в свежем отчете ISW.

Аналитики подчеркивают, что оккупанты, вероятно, сосредотачиваются на наступательных операциях в северной части города. К слову, российские блоггеры также утверждали, что идет зачистка на территории завода по обработке металлов АЗОМ. Впрочем, никаких подтверждений тому аналитики не нашли.

Не нашли доказательств эксперты и словам Пригожина, что "вагнеровцы" якобы уже в 600-700 метрах от админцентра Бахмута и на западном берегу реки Бахмутка.

Также неправда и то, что агрессорка Россия якобы оккупировала 70%. По словам аналитиков, на 8 марта РФ занимала 50% Бахмута. Впрочем, с тех пор силы Москвы значительно не продвинулись.

Ранее ISW оценивало, что боевики Вагнера, вероятно, совершают оппортунистические атаки на населенные пункты, которые легче захватить, к северу и северо-западу от Бахмута, поскольку их способность достигать тактических успехов в самом Бахмуте уменьшается. Пригожин, вероятно, пытается представить эти действия как обеспечение безопасности флангов во время подготовки к бою ", — отмечают в ISW.

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны сообщали, что российское наступление на Бахмут достигает кульминации. Отмечается, что 16 марта российские "военные коры" заявили, мол, войска РФ продолжают расширять свой контроль над территорией северо-западнее Бахмута после взятия Железянского, а также о том, что продолжаются бои в промышленном комплексе АЗОМ.

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