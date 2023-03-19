Пригожин просит ВС РФ сохранить силы, пугая контрнаступлением ВСУ — ISW

Основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин призвал военное руководство России сохранить военные силы накануне контрнаступления ВСУ. Таким образом, он оправдывает неспособность достичь целей в Бахмуте.

Об этом говорится в строительстве ISW.

По мнению аналитиков, Пригожин может пытаться создать информационные условия, чтобы объяснить кульминацию деятельности "вагнеровцев" вокруг Бахмута.



В интервью, опубликованном изданием бизнесмена РИА ФАН 17 марта, он утверждал, что ВСУ готовятся к контрнаступлению на пяти отдельных направлениях: в районе Кременной, Бахмута, в сторону Донецка, в Запорожской области, а также якобы в российской Белгородской области.



Пригожин заявил, что украинские силы начнут эти операции, начиная с середины апреля, и призвал российские войска подготовиться к этим контрнаступлениям, сохранив боеприпасы и технику.



Пригожин также отметил, что в Бахмуте дислоцированы, по меньшей мере, 19 тысяч человек личного состава войск ВСУ, что, вероятно, попытка оправдать отсутствие прогресса Вагнера в городе, пишут эксперты.



Также рассказ Пригожина можно расценивать как признание, что общее российское наступление в Украине приближается к кульминации, учитывая его призыв к ВС РФ сохранить ресурсы для контрнаступлений ВСУ.

Описание Пригожиным неминуемых украинских контрнаступлений также подразумевает, что, по его мнению, войска РФ скоро уступят инициативу Украине и будут вынуждены перейти к обороне, а не продолжать застопоренные или безуспешные наступления в районе Кременной, Бахмута, Авдеевки или Угледара.

Ранее стало известно, что Евгений Пригожин планирует набрать около 30 тысяч новых наемников уже к середине мая. Однако, уже не заключенных, а свободных граждан.

Кровавые бои за Соледарь и Бахмут: Пригожин имеет коммерческий интерес

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