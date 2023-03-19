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Пригожин просит ВС РФ сохранить силы, пугая контрнаступлением ВСУ — ISW

Пригожин просит ВС РФ сохранить силы, пугая контрнаступлением ВСУ — ISW

Фото: Getty Images

Пригожин боится неминуемых украинских контрнаступлений.

Основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин призвал военное руководство России сохранить военные силы накануне контрнаступления ВСУ. Таким образом, он оправдывает неспособность достичь целей в Бахмуте.

Об этом говорится в строительстве ISW.

По мнению аналитиков, Пригожин может пытаться создать информационные условия, чтобы объяснить кульминацию деятельности "вагнеровцев" вокруг Бахмута.

В интервью, опубликованном изданием бизнесмена РИА ФАН 17 марта, он утверждал, что ВСУ готовятся к контрнаступлению на пяти отдельных направлениях: в районе Кременной, Бахмута, в сторону Донецка, в Запорожской области, а также якобы в российской Белгородской области.

Пригожин заявил, что украинские силы начнут эти операции, начиная с середины апреля, и призвал российские войска подготовиться к этим контрнаступлениям, сохранив боеприпасы и технику.

Пригожин также отметил, что в Бахмуте дислоцированы, по меньшей мере, 19 тысяч человек личного состава войск ВСУ, что, вероятно, попытка оправдать отсутствие прогресса Вагнера в городе, пишут эксперты.

Также рассказ Пригожина можно расценивать как признание, что общее российское наступление в Украине приближается к кульминации, учитывая его призыв к ВС РФ сохранить ресурсы для контрнаступлений ВСУ.

Описание Пригожиным неминуемых украинских контрнаступлений также подразумевает, что, по его мнению, войска РФ скоро уступят инициативу Украине и будут вынуждены перейти к обороне, а не продолжать застопоренные или безуспешные наступления в районе Кременной, Бахмута, Авдеевки или Угледара.

Ранее стало известно, что Евгений Пригожин планирует набрать около 30 тысяч новых наемников уже к середине мая. Однако, уже не заключенных, а свободных граждан.

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