Пригожин просить ЗС РФ зберегти сили, лякаючи контрнаступом ЗСУ - ISW

Засновник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин закликав військове керівництво Росії зберегти військові сили напередодні контрнаступу ЗСУ. Таким чином він виправдовує нездатність досягти цілей у Бахмуті.

Про це йдеться у зведенні ISW.

На думку аналітиків, Пригожин може намагатися створити інформаційні умови, щоб пояснити кульмінацію діяльності "вагнерівців" навколо Бахмута.



В інтерв'ю, опублікованому виданням бізнесмена РІА ФАН 17 березня, він стверджував, що ЗСУ готуються до контрнаступу за п'ятьма окремими напрямками: в районі Кремінної, Бахмута, у бік Донецька, в Запорізькій області, а також нібито в російській Білгородській області.



Пригожин заявив, що українські сили розпочнуть ці операції, починаючи від середини квітня, і закликав російські війська підготуватися до цих контрнаступів, зберігши боєприпаси та техніку.



Пригожин також зазначив, що в Бахмуті дислоковано щонайменше 19 тисяч осіб особового складу військ ЗСУ, що, ймовірно, є спробою виправдати відсутність прогресу Вагнера у місті, пишуть експерти.



Також розповідь Пригожина можна розцінювати як визнання, що загальний російський наступ в Україні наближається до кульмінації з огляду на його заклик до ЗС РФ зберегти ресурси для контрнаступів ЗСУ.

Опис Пригожиним неминучих українських контрнаступів також має на увазі, що, на його думку, війська РФ скоро поступляться ініціативою Україні і будуть змушені перейти до оборони, а не продовжувати застопорені або безуспішні наступи в районі Кремінної, Бахмуту, Авдіївки чи Вугледара.

Раніше стало відомо, що Євген Пригожин планує набрати близько 30 тисяч нових найманців вже до середини травня. Проте вже не ув'язнених, а вільних громадян.

Криваві бої за Соледар і Бахмут: Пригожин має комерційний інтерес

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