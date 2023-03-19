В РФ усиливают репрессии против антивоенных настроений — ISW

Новые законы еще больше расширят репрессивные возможности России.

Президент России Владимир Путин ужесточил кампанию, направленную на борьбу с антивоенными настроениями.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин подписал законы, значительно увеличивающие штрафы и срок тюремного заключения за дискредитацию российских войск в Украине и за продажу российского оружия иностранцам.

Российский диктатор продолжает борьбу со всеми, чье мнение не совпадает с официальной позицией Кремля.

Сообщается, что 28 февраля после того, как Путин поручил усилить контрразведывательные меры и подавление распространения проукраинской идеологии, сотрудники ФСБ совершили рейды в московские бары, заподозрившие в финансировании украинских военных, задержали более 40 человек.

Напомним, в РФ ужесточили наказание за дискредитацию армии. Соответствующий указ, подписанный Путиным, размещен на государственном портале.

Документ вносит изменения в уже существующую статью 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях и статью 280.3 УК, предусматривающих "дискредитацию" армии, а также статью 207 УК о публичном распространении явно ложной информации об использовании ВС РФ.

Теперь будут наказывать в России за информацию не только о кадровых военнослужащих и мобилизованных, но также обо всех "добровольческих формированиях", организациях и лицах, помогающих российской армии вести войну в Украине. Так закон будет защищать ЧВК "Вагнер" и других наемников.

Как крымчане переживали вторжение россиян до сих пор переживают постоянные репрессии