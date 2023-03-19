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У РФ посилюють репресії проти антивоєнних настроїв - ISW

У РФ посилюють репресії проти антивоєнних настроїв - ISW

Фото: Associated Press

Нові закони ще більше розширять репресивні повноваження Росії.

Президент Росії Володимир Путін посилив кампанію, спрямовану на боротьбу з антивоєнними настроями.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Путін підписав закони, що значно збільшують штрафи та термін тюремного ув'язнення за дискредитацію російських військ в Україні та за продаж російської зброї іноземцям.

Російський диктатор продовжує боротьбу з усіма, чия думка не збігається з офіційною позицією Кремля.

Повідомляється, що 28 лютого після того, як Путін доручив посилити контррозвідувальні заходи та придушення поширення проукраїнської ідеології, співробітники ФСБ здійснили рейди до московських барів, які запідозрили у фінансуванні українських військових, затримали понад 40 осіб.

Нагадаємо, у РФ посилили покарання за дискредитацію армії. Відповідний указ, підписаний Путіним, розміщено на державному порталі.

Документ вносить зміни до вже наявної статті 20.3.3 Кодексу про адміністративні правопорушення і статтю 280.3 КК, що передбачають "дискредитацію" армії, а також статтю 207 КК про публічне розповсюдження явно неправдивої інформації про використання ЗС РФ.

 Відтепер каратимуть у Росії за інформацію не лише про кадрових військовослужбовців і мобілізованих, але також про всі "добровольчі формування", організації та осіб, які допомагають російській армії вести війну в Україні. Так закон захищатиме ПВК "Вагнер" та інших найманців.

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