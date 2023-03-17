Російський наступ біля Бахмута досягає кульмінації - ISW

Втім напередодні російські війська продовжували наступ у місто та його околицях.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що російський наступ на Бахмут досягає кульмінації.

Про це повідомили у новому звіті ISW.

Напередодні, 16 березня, російські війська продовжували наступ у місто та його околицях. Геолокаційні кадри за 14 березня показують, що окупанти просунулися на північний захід від Бахмута на північному березі Північного водосховища. Крім того, знімання бойових дій із геолокацією підтверджують, що росіяни також незначно просунулися поблизу Курдюмівки, що за 13 км на південний захід від міста.

До слова, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначив: хоча російські сили можуть досягти невеликих тактичних успіхів у Бахмуті, вони зазнають високих витрати живої сили та техніки.

Наголошуэться, що 16 березня російські "воєнкори" заявили, мовляв, війська РФ продовжують розширювати свій контроль над територією на північний захід від Бахмута після взяття Залізянського, а також про те, що тривають бої в промисловому комплексі АЗОМ.

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки на сам Бахмут; на північний захід від Бахмута поблизу Оріхово-Василівки (12 км на північний захід), Григорівки (7 км на північний захід), Богданівки (5 км на північний захід); і на захід від Бахмута біля Іванівського (5 км на захід).

"Відносно повільніші темпи російських атак на Бахмут і його околиці 16 березня в поєднанні з відносно меншою кількістю заяв Росії щодо просування в цьому районі підтверджують оцінку ISW від 15 березня про те, що наступ групи "Вагнера" на Бахмут, ймовірно, наближається до кульмінації", - наголошують аналітики.

Нагадаємо, заступниця очільника Міноборони України Ганна Маляр наголошує, що Бахмут є епіцентром боїв. Російські війська надалі наступають, намагаючись оточити і захопити його з декількох напрямків. За її словами, бої за місто ще не завершені.

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