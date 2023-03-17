Тарифи на воду в Україні можуть здорожчати: скільки доведеться платити

В Україні можуть зрости тарифи на послуги водопостачання та водовідведення. Остаточне рішення має бути ухвалено наступного тижня Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Сайт ТСН.ua поцікавився у експертів чи на часі таке здорожчання і на що чекати звичайним українцям.

Наскільки піднімуть тарифи на воду?

Олексій Кучеренко, народний депутат України переконаний, що питання підняття тарифів на водопостачання та водовідведення лежить сьогодні скоріше в соціально-політичній площині, ніж в економічній.

"В мене немає сумнівів, що кожен директор водоканалу розповість про свої проблеми і буде вимагати або обґрунтовувати чергове підвищення тарифів. Але з іншого боку, владою було прийняте політичне рішення - не підвищувати основні тарифи. Мені важко пояснити, чому водопостачання не потрапило в цей перелік. Я вважаю, що сьогодні можна обійтися і без підняття тарифів на воду, враховуючи особливості моменту. Але рішення буде приймати НКРЕКП, яка за це відповідає згідно з законом. Я ж наведу аргументи, чому це не потрібно робити" - розповів сайту ТСН.ua Олексій Кучеренко.

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Він додає, що здорожчання тарифу на водопостачання та водовідведення мало відбутися ще від 1 січня цього року. Але його відклали, щоб фахівці могли розібратися в доцільності цього подорожчання. Зараз планують підвищити тарифи на воду в два етапи. Перший – на 10% від 1 квітня, а другий етап від 1 липня – на 20%. Тобто це суттєве підвищення на 30%. Людям доведеться платити різним водоканалам на 7-10 гривень більше ніж вони платили до цього.

В яких містах зростуть тарифи і чому?

Олексій Кучеренко каже, що підвищення стосується всіх водоканалів, які звернулися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

"На жаль, коли було введено мораторій на збільшення тарифів на тепло, газ та електроенергію, про воду чомусь не згадали. Тепер водоканали вирішили використати цю ситуацію. У них є свої аргументи. Вони кажуть, що все зросло у вартості, усі основні статті витрат. В першу чергу – зазначають, що подорожчали реагенти для знезараження води, електроенергія, бідкаються про заробітну плату. Але знаєте, я ще не бачив директора жодної монополії, який би не хотів підвищити тарифи. Цього хоче кожен директор обленерго, облгазу, директор водоканалу і жеку. Всі хочуть! Для них це абсолютно нормально, вони знайдуть десятки причин, щоб це зробити. Але ці причини мала би досконало з’ясувати Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, бо саме вона для водоканалів встановлює тарифи", - пояснює Олексій Кучеренко.

Тарифи на водопостачання станом на 1 січня 2023 року

Він каже, що до нинішніх обґрунтувань нових тарифів на воду, можна підійти з певним розумінням, бо ситуація в країні складна через війну.

"Хоча, на мою думку, ця методика і останнє регулювання тарифів на воду, має мало спільного зі здоровим глуздом і ефективною державною політикою. Поясню. Водоканали оперують обґрунтуваннями за один останній рік. Вони заявляють, що рік тому був такий-то тариф, а за цей час один компонент зріс у ціні в два рази, другий в три, а реагенти в чотири. Хоча вартість електроенергії та розмір зарплат насправді не зростали. Але вони якось це все порахували і кажуть: дайте нам 30%-відсоткове підвищення тарифів на воду", - розповідає Олексій Кучеренко.

Пропонує зробити аналіз тарифів від 2014 року

Він додає, що запропонував керівництву НКРЕКП інакше подивитись на цей процес і взяти до уваги обґрунтування тарифів на водопостачання не за один рік, а за період від 2014 року.

"Саме тоді розпочалося постійне підвищення тарифів на воду. В середньому по Україні з 2014 року їх піднімали мінімум 8-9 разів. Якщо за цей час настільки подорожчали тарифи, то куди пішли кошти, які сплачували люди? За ідеєю, мала би відбутись суцільна модернізація водоканалів та їх енергетичного господарства. І, очевидно, не було б потреби піднімати зараз тарифи на воду. Наведу один простий приклад: у нас доля електроенергії в собівартості кубу води в середньому складає 35-40%, а в Європі цей показник лише 15%. Тож якби водоканали замінили своє технічне обладнання, суттєво зменшили витрати, то зараз не потрібно було навіть говорити про нові тарифи. Але це не було зроблено. І як тільки я це кажу, то одразу чомусь стаю ворогом для водоканалів", - каже народний депутат.

Навіщо водоканалу ялинки?

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, експерт сфери ЖКГ зазначає, що очікується дворазове підняття тарифів на водопостачання та водовідведення від 1 квітня та 1 липня. В середньому підвищення відбудеться на 10%.

"Складно відповісти на питання: доцільно чи ні - підвищувати тарифи на воду, особливо під час війни. Звісно, у водоканалів є проблеми. Вони величезні. У них не вистачає коштів на проведення капітальних ремонтів, оплату електроенергії, на заміну обладнання та встановлення більш енергоефективного. Вони мають величезні проблеми через неплатежі від населення. Втрати в мережах водоканалів досягають 40, а в деяких містах 50%. Все це стає причиною того, що водоканали кажуть - потрібно піднімати тарифи. Але з іншої сторони – ми бачимо величезну купу фактів, коли водоканали недоцільно використовують кошти. Наприклад, Зеленодольский водоканал нещодавно оголосив торги, на яких вони збираються купувати ялинки на 2 мільйони гривень! Тут питання: чи потрібні водоканалу, який знаходиться в районі бойових дій, купляти на таку суму ялинки, ще й в березні?" - розповідає сайту ТСН.ua Олег Попенко.

Експерт додає, що варто проаналізувати доцільність використання коштів водоканалами, витрати на апарат на фоні існуючих в галузі проблем.

"Уже всі труби перемонтовано? Всі заглушки замінені? Всі двигуни замінені на енергоефективні? Я вам гарантую, що в Україні немає жодного водоканалу, який хоча б на половину виконав план по заміні застарілого обладнання. А щодо запланованого подорожчання, то ще ніколи підняття тарифів не давало можливості для повної модернізації ні водоканалів, ні теплокомуненерго, ні в енергетиці. Жодна країна ще не вирішила питання модернізації та капітальних ремонтів за рахунок підняття тарифів, тому що це просто неможливо. Та сума коштів, яка необхідна для заміни обладнання та труб і всього іншого, вона непорівнянна з сумами в платіжках, які оплачують платоспроможні українці", - заявляє Олег Попенко.

Він додає, що модернізація водоканалу - це спільна інвестиція держави, органів місцевого самоврядування, залучених інвестицій і кошти самого водоканалу з того, що сплачує споживач. Тільки в такому тандемі ми зможемо в короткі терміни провести повну модернізацію і зменшити витрати.

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Де найбільша кількість абонентів?

Часто кажуть, що в Києві найнижчі тарифи на воду ніж в інших містах України. Але експерт зазначає, що це вже давно не так.

"Я аналізував середні тарифи по Україні. В Києві не самі найнижчі тарифи на водопостачання та водовідведення. Є міста, де тарифи ще нижчі. Розумієте, тут потрібно враховувати і кількість абонентів, і довжину мережі водоканалів, і фінансові надходження (в тому числі з місцевого бюджету), а у "Київводоканалу" такі можливості величезні. Тому порівнювати тарифи Києва з будь-яким невеличким містом – просто некоректно. Тариф, в першу чергу, залежить від кількості абонентів, які сплачують за послуги, від фінансування, від залучення інвестицій. Якраз в столиці з цим все нормально, а ось у міст, наприклад, Лубни де 30-40 тисяч населення - дійсно з цим є величезні проблеми. До речі, там НКРЕКП на ситуацію не впливає, бо в таких містах тарифи встановлюють органи місцевого самоврядування. На прикладі Лубенського водоканалу в Полтавській області можна сказати, виділяється щомісяця дотація з місцевого бюджету на сплату електроенергії від 1 до 1,5 мільйона гривень. В багатьох невеликих водоканалах не вистачає власних коштів навіть на щомісячну оплату електроенергії", - пояснює Олег Попенко.

Тому ми часто і чуємо від представників водоканалів про необхідність підняття тарифів для покриття хоча б собівартості послуг.

Раніше ми повідомляли, як Київ рятують генераторами та чи зростуть тарифи на комуналку.

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