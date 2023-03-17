Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Втрати армії РФ перевалили за 163 тисячі: знищено ще 760 солдатів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
558
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Втрати армії РФ перевалили за 163 тисячі: знищено ще 760 солдатів

Фото: Associated Press

Знищено ще один гелікоптер.

Від 24 лютого 2022-го до 17 березня 2023-го ЗСУ знищили 163 320 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 760 російських військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:

  • особового складу - близько 163 320 (+760) осіб ліквідовано,
  • танків - 3506 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 6823 (+13) од,
  • артилерійських систем - 2552 (+13) од,
  • РСЗВ - 504 (+1) од,
  • засоби ППО - 265 (+0) од,
  • літаків - 305 (+0) од,
  • гелікоптерів - 290 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2145 (+0),
  • крилаті ракети - 907 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5401 (+7) од,
  • спеціальна техніка -  258 (+1).

Нагадаємо, українські захисники продовжують знищувати російських окупантів. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив там понад 70 атак.

Читайте також:

Вибухи в Росії: у Ростові палає управління ФСБ

Вибухи в Росії: у Ростові палає управління ФСБ

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
558
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація