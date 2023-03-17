Втрати армії РФ перевалили за 163 тисячі: знищено ще 760 солдатів

Знищено ще один гелікоптер.
Від 24 лютого 2022-го до 17 березня 2023-го ЗСУ знищили 163 320 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 760 російських військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі.
Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу - близько 163 320 (+760) осіб ліквідовано,
- танків - 3506 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 6823 (+13) од,
- артилерійських систем - 2552 (+13) од,
- РСЗВ - 504 (+1) од,
- засоби ППО - 265 (+0) од,
- літаків - 305 (+0) од,
- гелікоптерів - 290 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2145 (+0),
- крилаті ракети - 907 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5401 (+7) од,
- спеціальна техніка - 258 (+1).
Нагадаємо, українські захисники продовжують знищувати російських окупантів. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив там понад 70 атак.
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