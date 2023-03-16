В Україні зросла вартість медичних препаратів та послуг: як змінилися ціни

За минулий рік ціни підскочили на понад 20%.

В Україні за рік на 20,2% здорожчали товари та послуги з охорони здоров'я. Зросла як вартість препаратів, так і амбулаторних послуг.

Про це повідомили у Держстаті.

Наголошується, що фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання здорожчали на 21,3%. Амбулаторні послуги, зокрема лікування вдома, зросли у ціні на 18,9%.

Натомість протягом останнього місяця ціни змінилися не так суттєво. Загальне дорожчання склало лише 0,8%. Зокрема:

фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання зросли у ціні на 0,4%;

амбулаторні послуги – на 1,6%.

У Держстаті наголошують, що у лютому-2023-го всі групи товарів та послуг здорожчали на 24,9%. Найбільше зросла вартість транспорту - на 33,6%, а також продукти харчування на 31,5%.

Нагадаємо, на українських ринках та в магазинах у лютому 2023-го виросли ціни. Зокрема, здорожчали овочі. Втім, здешевшали крупи та яйця.

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