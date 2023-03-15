В Україні можуть зрости тарифи на воду: що відомо

Водопостачання та водовідведення в Україні подорожчало через зростання цін на електроенергію.

Про це в ефірі “Суспільного” розповів президент асоціації “Укрводоканалекологія” Дмитро Новицький.

“Очевидним є зростання вартості електроенергії та реагентів. Це є основні показники причини зростання тарифів на водопостачання і водовідведення. Наскільки вони реальні, сказати дуже важко, бо по кожному водоканалу ситуація окрема. Умовно ми розділили водоканали на три категорії: 1) водоканали, які знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій або близько до неї; 2) водоканали, які знаходяться далі від зони бойових дій, але зазнали значних втрат за рахунок того, що виїхала велика кількість людей і відповідно зменшили реалізацію води і це суттєво сказалося на фінансовому стані підприємств; 3) водоканали Західної України, де, навпаки — збільшилася кількість людей, збільшилося навантаження на мережі і збільшилася кількість аварій”, - розповів Дмитро Новицький.

За його словами, ті витрати, які виникли додатково у водоканалів плюс зростання вартості електричної енергії, реагентів, матеріалів, призвели до необхідності зростання тарифу.

“Тут варто зауважити, що водоканали — це природні монополії. У нас фінансування можливе з двох джерел — або бюджет (місцевий чи державний) або тариф. Якщо суспільство вирішило, наприклад, фінансувати водоканали за рахунок бюджету, то відповідно і зростання тарифу не буде таким великим. Такий варіант існує. Раніше таку систему називали “різниця тарифів”. Тобто тариф не підвищують, витрати водоканал об’єктивно доводить. Ця різниця між витратами і затвердженим тарифом має бути погашена з бюджету. Інших джерел фінансування водоканалів не існує”, - наголосив Новицький.

Також він додав, що пропонується підняти тариф на мінімальний економічно обґрунтований рівень, а тим людям, яким складно виплачувати, допомагати за рахунок бюджетів.

“Це буде об’єктивно. Тому що коли йде різниця в тарифах, це на загал всім — і суб’єктам підприємницької діяльності, бізнесу, всім, хто може і не може сплачувати. Це велика сума допомоги. А коли адресна дотація тим, кому треба допомагати, це набагато дешевше і водоканалам це простіше для забезпечення нагальних потреб. Що ми зробили для того, щоб зменшити таке зростання? Ми зменшили витрати за рахунок того, що ми відмовилися від виконання інвестиційних програм. Це програми розвитку, заміни мереж, обладнання. Зараз війна і у людей немає грошей. Ми це розуміємо, тому не виконуємо інвестиційні програми, ми скоротили, на жаль, ремонтні програми. Це дуже погано, тому що аварії стаються щодня. Оскільки інших джерел немає — або тариф, або бюджет — суспільству треба вирішити, хто і в який спосіб шукає джерела фінансування водоканалу”, - зазначив президент асоціації “Укрводоканалекологія”.

Нагадаємо, що вартість деяких комунальних тарифів може змінитися найближчим часом.

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