Резніков підбив підсумки "Рамштайну-10": "Вселяє оптимізм"

Йдеться про посилення ППО, постачання боєприпасів та "броньований кулак".

Очільник Міноборони Олексій Резніков позитивно оцінив результати десятого засідання Контактної групи з оборони України.

Про це міністр написав у Мережі.

"Рамштайн-10" вселяє оптимізм: посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, навчання та формування "броньованого кулака", – зазначається в заяві Резнікова.

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Він подякував очільнику Пентагону Ллойду Остіну за видатне лідерство, а друзям з антикремлівської коаліції – за готовність стояти з Україною до її перемоги.

Нагадаємо, десята зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 15 березня в онлайн-форматі.

Зауважимо, відкриваючи засідання, Остін повідомив, що наразі дев’ять країн світу зголосилися передати Україні 150 танків Leopard.

Міністр оборони США також заявив, що Україна може отримати більше систем ППО, адже зростає кількість країн, готових їх надати.

"Рамштайн" погодив передачу Україні понад сотню "Леопард" та ППО

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