Розпочалася 10 зустріч у форматі "Рамштайн"

Цього разу зустріч Контактної групи з оборони України відбувається онлайн.

Десята зустріч у форматі "Рамштайн" розпочалася 15 березня і цього разу відбувається в онлайн-форматі.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Очільник Міноборони також опублікував фото з зустрічі Контактної групи з оборони України. На фото видно, що окрім Резнікова, на зустрічі присутній і заступник очільника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

"#Ramstein 10 розпочинається. Цього разу зустрічаємося онлайн. Залишайтеся на зв'язку!" – йдеться в короткій заяві міністра.

#Ramstein 10 begins.

This time we are meeting online.

Stay tuned! pic.twitter.com/q4cpPvtFCp — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 15, 2023

Нагадаємо, напередодні Резніков провів телефонну розмову із очільником Пентагону Ллойдом Остіном, на якій сторони обговорили пріоритети на "Раштайні-10".

Зауважимо, що український міністр оборони 8 березня заявляв про сподівання держави швидко отримати від європейських партнерів засоби ППО та додаткові боєприпаси, зокрема мільйон снарядів калібру 155 мм.

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