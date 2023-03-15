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Гітарист легендарного гурту Queen Браян Мей став лицарем Великої Британії

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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58
Час на прочитання
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Гітарист легендарного гурту Queen Браян Мей став лицарем Великої Британії

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Король Чарльз III провів урочисту церемонію.

Учасник легендарного рок-гурту Queen Браян Мей пройшов церемонію посвяти у лицарі Великої Британії. 

За заслуги перед музикою, а також за благодійну діяльність музикант був нагороджений королем Чарльзом III. Урочиста церемонія відбулася 14 березня У Букінгемському палаці. Як і вимагають традиції, монарх доторкнувся до Мея мечем та зачитав промову. Світлинами з заходу поділилася на офіційній сторінці королівської родини у Instagram.

Музикант отримав титул лицаря-холостяка, який означає, що король не ввів його до складу одного з організованих лицарських орденів. Відтепер офіційно Браян Мей має титул сера. 

© instagram.com/theroyalfamily
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Разом з гітаристом нагороду з рук короля Великої Британії отримала відома саксофоністка Іоланда Браун. Вона отримала з рук монарха орден Британської імперії.

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Дата публікації
Перегляди
58
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