Гітарист легендарного гурту Queen Браян Мей став лицарем Великої Британії

Учасник легендарного рок-гурту Queen Браян Мей пройшов церемонію посвяти у лицарі Великої Британії.

За заслуги перед музикою, а також за благодійну діяльність музикант був нагороджений королем Чарльзом III. Урочиста церемонія відбулася 14 березня У Букінгемському палаці. Як і вимагають традиції, монарх доторкнувся до Мея мечем та зачитав промову. Світлинами з заходу поділилася на офіційній сторінці королівської родини у Instagram.

Музикант отримав титул лицаря-холостяка, який означає, що король не ввів його до складу одного з організованих лицарських орденів. Відтепер офіційно Браян Мей має титул сера.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Разом з гітаристом нагороду з рук короля Великої Британії отримала відома саксофоністка Іоланда Браун. Вона отримала з рук монарха орден Британської імперії.

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