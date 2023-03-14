36-річна Ліндсі Логан вперше вагітна

36-річна голлівудська акторка Ліндсі Логан та її чоловік, фінансист Бадер Шамас, незабаром вперше стануть батьками.

Знаменитість поділилася щасливою новиною зі своїми шанувальниками в Instagram. Ліндсі додала світлину білого дитячого боді з підписом "Незабаром".

"Ми щасливі та схвильовані", - підписала фото акторка.

Фото: instagram.com/lindsaylohan

Новину про вагітність зірки також підтвердили її представники американському виданню Page Six. За словами інсайдерів, Ліндсі почувається чудово та дуже схвильована такою гарною новиною.

Нагадаємо, що Логан та Шамас таємно одружилися у липні 2022 року за декілька годин до 36-річчя акторки. До цього пара зустрічалася два роки. Для зірки цей шлюб став першим. Подейкують, що зараз Логан переважно живе зі своїм коханим у Дубаї, де він працює у великій компанії.

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