Кілера, який планував вбивства Резнікова та Буданова, засудили до 12 років

У серпні минулого року СБУ затримала кілерів зі спецслужб Росії.

Російського кілера, який влітку минулого року планував вбивства міністра оборони Олексія Резнікова та очільника ГУР МО України Кирила Буданова засудили до 12 років.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Печерський районний суд міста Києва призначив 12 років тюрми з конфіскацією майна організатору диверсійно-розвідувальної групи головного управління Генштабу ЗС РФ.

Контррозвідники Служби безпеки із залученням бійців ЦСО "А" затримали зловмисника у результаті багатоетапної спецоперації на території Волинської області у серпні 2022 року.

За даними слідства, фігурантом є мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі терористичної організації "ЛНР" брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. Після повномасштабного вторгнення він був завербований кадровим співробітником російської воєнної розвідки для проведення підривної діяльності.

Зловмисник займався підготовкою до фізичної ліквідації Олексія Резнікова, Кирили Буданова, а також відомого українського активіста, ветерана полку "Азов" Сергія Коротких.

За вбивство кожного з них російські "куратори" обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тис. дол.

Нагадаємо, у серпні 2022 року СБУ запобігла серії замовних убивств представників вищого військово-політичного керівництва і громадських діячів України.

ДРГ була сформована кадровими співробітниками воєнної розвідки РФ для проведення підривної діяльності на території Україні.

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