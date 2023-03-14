Киллера, планировавшего убийства Резникова и Буданова, приговорили к 12 годам

В августе прошлого года СБУ задержала киллеров из спецслужб России.

Российский киллер, который летом прошлого года планировал убийства министра обороны Алексея Резникова и главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова приговорили к 12 годам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Печерский районный суд Киева назначил 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества организатору диверсионно-разведывательной группы главного управления Генштаба ВС РФ.

Контрразведчики Службы безопасности с привлечением бойцов ЦСО "А" задержали злоумышленника в результате многоэтапной спецоперации на территории Волынской области в августе 2022 года.

По данным следствия, фигурантом является житель временно оккупированного Луганска, который в составе террористической организации "ЛНР" активно участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины. После полномасштабного вторжения он был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки для проведения подрывной деятельности.

Злоумышленник занимался подготовкой к физической ликвидации Алексея Резникова, Кирилла Буданова, а также известного украинского активиста, ветерана полка "Азов" Сергея Коротких.

За убийство каждого из них российские "кураторы" обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тыс. дол.

Напомним, в августе 2022 года СБУ предотвратила серию заказных убийств представителей высшего военно-политического руководства и общественных деятелей Украины.

ДРГ была сформирована кадровыми сотрудниками военной разведки РФ для проведения подрывной деятельности на территории Украины.

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