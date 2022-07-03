Ліндсі Лохан таємно вийшла заміж

Голлівудська акторка Ліндсі Лохан поділилася радісними новинами.

Знаменитість нарешті знайшла своє щастя. Акторка таємно вийшла заміж за свого бойфренда, фінансиста Бадера Шамаса.

Ліндсі сама в Instagram повідомила, що тепер має статус дружини, а також показала фото зі своїм чоловіком.

"Я найщасливіша жінка в світі. Ти знайшов мене і знав, що я хочу знайти щастя і благодать - все одночасно. Я здивована, що ти мій чоловік. Моє життя і моє все. Кожна жінка повинна почуватися так щодня", - поділилася знаменитість.

Ліндсі Лохан зі своїм чоловіком / Фото: instagram.com/lindsaylohan

До слова, представник акторки також підтвердив виданню Page Six, що Ліндсі вийшла заміж. Пара побралася таємно за кілька годин до 36-річчя Лохан.

Нагадаємо, про заручини акторки та фінансиста стало відомо 28 листопада 2021 року. До заручин вони зустрічалися майже два роки.

До цього нареченим Ліндсі російський мільйонер Єгор Тарабасов. В середині 2017 року вони розійшлися зі скандалом. Знаменитість звинуватила екснареченого у жорстокому поводженні.

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