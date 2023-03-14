36-летняя Линдси Лохан впервые беременна

36-летняя голливудская актриса Линдси Лохан и ее муж, финансист Бадер Шамас, в скором времени впервые станут родителями.

Знаменитость поделилась счастливой новостью со своими поклонниками в Instagram. Линдси добавила фотографию белого детского боди с подписью "Скоро".

"Мы счастливы и взволнованы", – подписала фото актриса.

Фото: instagram.com/lindsaylohan

Новость о беременности звезды также подтвердили ее представители американскому изданию Page Six. По словам инсайдеров, Линдси чувствует себя прекрасно и очень взволнована столь хорошей новостью.

Напомним, что Лохан и Шамас тайно поженились в июле 2022 года за несколько часов до 36-летия актрисы. До этого пара встречалась два года. Для звезды этот брак стал первым. Говорят, что сейчас Лохан преимущественно живет со своим любимым в Дубае, где он работает в крупной компании.

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