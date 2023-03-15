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Началась 10 встреча в формате "Рамштайн"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1071
Время на прочтение
1 мин
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Началась 10 встреча в формате "Рамштайн"

Фото: Twitter / Алексей Резников

В этот раз встреча Контактной группы по обороне Украины проходит онлайн.

Десятая встреча в формате "Рамштайн" началась 15 марта и в этот раз проходит в онлайн-формате.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Глава Минобороны также опубликовал фото со встречи Контактной группы по обороне Украины. На фото видно, что кроме Резникова на встрече присутствует и заместитель главы ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"#Ramstein 10 начинается. В этот раз встречаемся онлайн. Оставайтесь на связи!" – говорится в коротком заявлении министра.

Напомним, накануне Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, на котором стороны обсудили приоритеты на "Раштайне-10".

Отметим, что украинский министр обороны 8 марта заявлял о надежде государства быстро получить от европейских партнеров средства ПВО и дополнительные боеприпасы, в том числе миллион снарядов калибра 155 мм.

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Просмотры
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