Резников подвел итоги "Рамштайна-10": "Вселяет оптимизм"

Речь идет об усилении ПВО, поставках боеприпасов и "бронированном кулаке".

Глава Минобороны Алексей Резников положительно оценил результаты десятого заседания Контактной группы по обороне Украины.

Об этом министр написал в Сети.

"Рамштайн-10" внушает оптимизм: усиление противовоздушной обороны, снабжение боеприпасами, обучение и формирование "бронированного кулака", – отмечается в заявлении Резникова.

Он поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина за выдающееся лидерство, а друзей из антикремлевской коалиции – за готовность стоять с Украиной до ее победы.

Напомним, десятая встреча в формате "Рамштайн" прошла 15 марта в онлайн-формате.

Отметим, открывая заседание, Остин сообщил, что в настоящее время девять стран мира вызвались передать Украине 150 танков Leopard.

Министр обороны США также заявил, что Украина может получить больше систем ПВО, ведь растет количество стран, готовых их предоставить.

"Рамштайн" согласовал передачу Украине более сотни "Леопард" и ПВО

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