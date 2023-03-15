Украина может получить больше систем ПВО – глава Пентагона

В США анонсировали увеличение числа стран, которые передадут Украине системы ПВО.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил об увеличении количества стран, планирующих усилить украинскую систему противовоздушной обороны.

Об этом он сказал 15 марта в начале заседания "Рамштайна-10".

"В связи с жестокими российскими бомбардировками количество стран, предоставляющих средства противовоздушной обороны, также продолжает увеличиваться", — отметил Остин.

По его словам, в феврале на предварительном заседании в формате "Рамштайн" Италия и Франция сообщили, что передадут Украине зенитно-ракетный комплекс SAMP/T-Mamba.

"Соединенные Штаты, Германия и Нидерланды обязались предоставить системы Patriot и многие другие страны предоставили системы ПВО ближнему радиусу действия. Канада и Германия предоставили системы ПВО средней дальности, такие как NASAMS и IRIS-T", — сказал Остин.

Напомним, глава Министерства обороны США Ллойд Остин также заявил, что коалиция международных партнеров вместе с США, поддерживающими Украину в ее противостоянии с агрессорами, находятся в решающем моменте борьбы украинцев за свою свободу и демократию.

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