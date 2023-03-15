Україна може отримати більше систем ППО - очільник Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про збільшення кількості країн, які планують посилити українську систему протиповітряної оборони.

Про це він сказав 15 березня на початку засідання "Рамштайну-10".

"У зв'язку з жорстокими російськими бомбардуваннями кількість країн, які надають засоби протиповітряної оборони, також продовжує збільшуватися", - зауважив Остін.

За його словами, у лютому, на попередньому засіданні у форматі "Рамштайн" Італія та Франція повідомили, що передадуть Україні зенітно-ракетний комплекс SAMP/T–Mamba.

"Сполучені Штати, Німеччина і Нідерланди зобов’язалися надати системи Patriot і багато інших країн надали системи ППО ближнього радіусу дії. Канада і Німеччина надали системи ППО середньої дальності, такі як NASAMS та IRIS-T", - сказав Остін.

Нагадаємо, голова Міністерства оборони США Ллойд Остін також заявив, що коаліція міжнародних партнерів разом з США, які підтримують Україну у її протистоянні з агресорами, перебувають у вирішальному моменті боротьби українців за свою свободу та демократію.

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