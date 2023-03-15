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Україна може отримати більше систем ППО - очільник Пентагону

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Україна може отримати більше систем ППО - очільник Пентагону

Фото: Associated Press

У США анонсували збільшення кількості країн, які передадуть Україні системи ППО.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про збільшення кількості країн, які планують посилити українську систему протиповітряної оборони.

Про це він сказав 15 березня на початку засідання "Рамштайну-10".

"У зв'язку з жорстокими російськими бомбардуваннями кількість країн, які надають засоби протиповітряної оборони, також продовжує збільшуватися", - зауважив Остін.

За його словами, у лютому, на попередньому засіданні у форматі "Рамштайн" Італія та Франція повідомили, що передадуть Україні зенітно-ракетний комплекс SAMP/T–Mamba.

"Сполучені Штати, Німеччина і Нідерланди зобов’язалися надати системи Patriot і багато інших країн надали системи ППО ближнього радіусу дії. Канада і Німеччина надали системи ППО середньої дальності, такі як NASAMS та IRIS-T", - сказав Остін.

Нагадаємо, голова Міністерства оборони США Ллойд Остін також заявив, що коаліція міжнародних партнерів разом з США, які підтримують Україну у її протистоянні з агресорами, перебувають у вирішальному моменті боротьби українців за свою свободу та демократію.

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Дата публікації
Перегляди
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