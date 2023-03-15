Когда Украина наконец-то получит современные истребители: чего боятся США и союзники

Американские сенаторы выступают за предоставление Украине истребителей F-16.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследований армии конверсии и разоружения Владимир Копчак.

"Многие страны, которые помогают Украине, находятся в своей предвыборной логике, начиная от Турции, продолжая Эстонией и заканчивая главным нашим партнером — Соединенными Штатами. Подготовка украинского информационного поля к истребителям F-16 и не только началась значительно раньше предпоследнего или последнего Рамштайна, который должен был стать самолетом. Это главный маркер. Далее следует информационное сопровождение. На Рамштайнах постоянно либо обнародуют, либо фиксируют уже принятые решения в результате подготовительной работы. Нельзя обсуждать на уровне принятия решения в конкретном кабинете, где, например, присутствует из 154 стран такой господин, как Орбан. Его там просто ставят в известность уже в формате принятых решений. Да я смотрю на эту проблему", — отметил Владимир Копчак.

Он также добавил, что если нам передадут F-16 с вооружением ракет AMRAAM с дальностью 120 км, тогда истребители смогут выполнять функции противовоздушной обороны.

"О номенклатуре F-16 нам не рассказывают и это очень хорошо. Но там номенклатура работы по земле и ракетам может иметь дальность 70-80 км +120. Нас предостерегают, что их будут сбивать над окопами. Такие оценки нерелевантны, потому что в нынешних условиях боя даже ударные вертолеты Apache — лучшие в мире — не используются таким образом, чтобы их можно было сбить с окопа. То есть даже управляемое или неуправляемое вооружение разрабатывается с такой дальностью, чтобы полевые средства ПВО их не сбивали, а сбивали нечто более существенное. Вопрос истребителей системно прорабатывается и это основное. Пилоты тоже готовятся", — подчеркнул Копчак.

Напомним, что в США анонсировали увеличение количества стран, которые передадут Украине системы ПВО.

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