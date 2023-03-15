Кто возглавил рейтинг доверия украинцев – опрос

В топ-5 доверия вошли добровольцы, нацгвардейцы и спасатели.

По результатам опроса вооруженным силам Украины доверяют 95,8% граждан, высокий уровень доверия получили волонтерские организации (87,9%) и добровольческие отряды (87,2%).

Об этом свидетельствует рейтинг Центра Разумкова по результатам опроса в феврале-марте 2023 года, сообщили в пресс-центре "Укринформа".

Высокий уровень доверия украинцев получили Вооруженные силы Украины. С начала полномасштабной войны России против Украины доверие к армии постоянно растет. Если в июле-августе 2021 года ВСУ доверяли 68% граждан, то сейчас в ВСУ верят 95,8%.

Директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко сообщил и о высоком уровне доверия волонтерам (87,9%) и добровольцам (87,2%).

Также доверие населения имеют Нацгвардия (85,7%) и ГСЧС (85,4%).

Президент Владимир Зеленский доверяет 82,9% опрошенных.

"Положительный баланс доверия и недоверия также имеет у Министерства обороны", — сказал Быченко.

Добавим, что опросы проводились во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, на которых проходят боевые действия.

Напомним, по данным группы "Рейтинг", 55% опрошенных киевлян поддержали решение переселенцев остаться жить и работать в столице.

Известно, что большинство вынужденных переселенцев, оказавшихся в Киеве с начала полномасштабной войны, готовы остаться в столице и дальше.

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