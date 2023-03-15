Хто очолив рейтинг довіри українців – опитування

У топ-5 довіри увійшли добровольці, нацгвардійці та рятувальники.

За результатами опитування Збройним силам України довіряють 95,8% громадян, високий рівень довіри отримали волонтерські організації (87,9%) та добровольчі загони (87,2%).

Про це свідчить рейтинг Центру Разумкова за результатами опитування у лютому-березні 2023 року, повідомили у пресцентрі "Укрінформу".

Найвищий рівень довіри українців отримали Збройні сили України. Від початку повномасштабної війни Росії проти України довіра до армії невпинно зростає. Якщо у липні-серпні 2021 року ЗСУ довіряли 68% громадян, то зараз у ЗСУ вірять 95,8%

Директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко повідомив і про високий рівень довіри волонтерам (87,9%) та добровольцям (87,2%).

Також довіру населення мають Нацгвардія (85,7%) та ДСНС (85,4%).

Президент Володимир Зеленський має довіру 82,9% опитаних.

"Позитивний баланс довіри й недовіри також має Міністерство оборони", - сказав Биченко.

Додамо, що опитування проводили в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких відбуваються бойові дії.

Нагадаємо, за даними групи "Рейтинг", 55% опитаних киян підтримали б рішення переселенців залишитися жити й працювати у столиці.

Відомо, що більшість вимушених переселенців, які опинилися у Києві від початку повномасштабної війни, готові залишитися у столиці й надалі.

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