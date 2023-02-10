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Геноцидні дії Путіна в Україні позитивно оцінюють майже 80% росіян - Подоляк

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Геноцидні дії Путіна в Україні позитивно оцінюють майже 80% росіян - Подоляк

Фото: Associated Press

За словами Михайла Подоляка, з нами воює саме країна/народ, який виріс на українофобії та пропаганді.

Геноцидні дії Путіна в Україні позитивно оцінюють 79% росіян.

Про це написав речник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Щоб не будо ілюзій… Ru-опитування стверджують, що "геноцидні дії Путіна" позитивно оцінюють 79% громадян. Отже, їм свідомо подобається війна, масові вбивства українців, окупація, ракетні атаки. Тому фіксуємо: з нами воює саме країна/народ, що виріс на українофобії та пропаганді", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що у Росії протести неможливі, бо більшість росіян підтримують війну проти України.

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Дата публікації
Перегляди
781
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