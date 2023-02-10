MONATIK показав, як два дні поспіль давав концерти у бункері для українських героїв

Виконавець разом з іншими артистами підтримав тих, хто наближує пермогу.

Співак MONATIK поділився емоціями після благодійних концертів для тих, кого ми сьогодні називаємо героями - військових, волонтерів, бійців ДСНС, лікарів та працівників освіти.

Разом з іншими українськими артистами - гуртом KAZKA, акторами "Кварталу 95", співачкою ROXLАNA - виконавець вирушив до прифронтової зони. З міркувань безпеки два дні поспіль концерти тривали у бомбосховищі.

На своїй сторінці в Instagram Дмитро Монатік поділився відео з виступів.

"В часи постійних масивних обстрілів та ракетних атак від держави-терориста росії надзвичайно важливо підтримувати один одного. Разом ми намагалися подарувати гарні емоції та підтримати моральний дух українців. Дякуємо вам за те, що кожен щодня на своєму фронті! Разом ми наближаємо нашу перемогу! Сила в наших людях! Два дні в бункері. Шість концертів для наших військових та їх сімей, працівників ДСНС, волонтерів з гарячих точок, лікарів, працівників залізниці, освітян, що продовжують навчати наше майбутнє покоління у бомбосховищах…", - розповів співак.

На кадрах, якими поділився Монатік, було не приховати радість слухачів та їхню подяку за підтримку.

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