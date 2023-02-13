83% українців не вірять у безпеку, доки Путін при владі - опитування

Українці сумніваються, що доки президент Росії Володимир Путін залишатиметься при владі буде спокій.

Умовою для припинення вогню 93% українців вважають повний вихід Росії з України, включаючи Крим. 83% опитаних громадян України вважають, що поки Путін залишатиметься при владі, Україна ніколи не буде в безпеці. Ще 75% висловилися за надання Україні безпекових гарантій з боку Заходу.

Про це йдеться у звіті опитування, яке провела Мюнхенська конференція.

Переважна більшість опитаних українців – 93% – вважають за прийнятну умову для цього повне виведення російських військ, зокрема і з Криму.

Варіант припинення вогню на умові залишити все як є знайшов підтримку одного відсотка, 97% – проти нього.



"Але більшість українців (72%) вважають, що їм знадобляться постійні постачання зброї із Заходу. Переважна більшість (65%) також побоюється, що поза НАТО Україна ніколи не буде в безпеці, що підтверджується тим фактом, що українці набагато менше вірять (63%) у захист ЄС, ніж у НАТО", - йдеться у звіті.

Раніше повідомлялося, що українці не збираються здаватися за жодних обставин, навіть якщо Росія застосує ядерну зброю.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що якщо президент Росії Володимир Путін виживе, то обов’язково опиниться на лаві підсудних бо є "терористом №1 у світі".

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