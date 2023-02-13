Ядерний удар РФ не зупинить українців: Мюнхенська доповідь

Мюнхенська конференція з безпеки, яка відбудеться 17-19 лютого у Мюнхені (Німеччина), опублікувала свій щорічний безпековий звіт під назвою "Re:vision" (переосмислення - ред.)



У неділю, 12 лютого, німецьке видання Tagesspiegel оприлюднило лише частину опитування громадської думки в Україні (на замовлення Мюнхенської конференції з безпеки, проведеного комунікаційною агенцією Thekuskt CNC разом із місцевими партнерами у листопаді 2022 року) щодо ризиків застосування Росією тактичної ядерної зброї.



Нагадаємо, що навіть у разі завдання Москвою тактичного ядерного удару, 89% українців мають намір продовжувати боротьбу з РФ, яка напала на Україну і продовжує знищувати інфраструктуру і вчиняти геноцид.



У розділі "Україна в центрі уваги. Мюнхенський індекс безпеки 2023" опублікованої в понеділок, 13 лютого, доповіді Мюнхенської конференції з безпеки, наведені й інші результати опитування громадської думки в Україні.



Так, наприклад, лише 6% українців відчувають себе неготовими протистояти вторгненню Росії, навіть під час зими з відключеннями електроенергії та обмеженнями, вони відчувають себе більш готовими до ризику перебоїв у постачанні електроенергії, ніж будь-яка громадськість G7.



"Західна орієнтація України також однозначна. Переважна більшість українців хочуть жити у світі, сформованому за європейськими та, меншою мірою, за правилами США. Російські та китайські бачення порядку практично не мають попиту в Україні", - йдеться у доповіді.



Водночас у рейтингу країн, які допомогли Україні найбільше у протистоянні повномасштабному російському вторгненню, українці відзначили: Велику Британію (77%), США (76%), Канаду (72%), ЄС (61%) та Німеччину (47%).

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки переконані, що влада у Києві та український народ самі мають вирішувати, коли настане момент говорити з Москвою про мир.

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