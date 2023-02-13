Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ядерний удар РФ не зупинить українців: Мюнхенська доповідь

Автор
Христина ЗеленюкХристина Зеленюк
Дата публікації
Перегляди
5
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ядерний удар РФ не зупинить українців: Мюнхенська доповідь

Фото: Associated Press

Опитування показали, що українці не збираються здаватися за жодних обставин, навіть якщо Росія застосує ядерну зброю.

Мюнхенська конференція з безпеки, яка відбудеться 17-19 лютого у Мюнхені (Німеччина), опублікувала свій щорічний безпековий звіт під назвою "Re:vision" (переосмислення - ред.)
 
У неділю, 12 лютого, німецьке видання Tagesspiegel оприлюднило лише частину опитування громадської думки в Україні (на замовлення Мюнхенської конференції з безпеки, проведеного комунікаційною агенцією Thekuskt CNC разом із місцевими партнерами у листопаді 2022 року) щодо ризиків застосування Росією тактичної ядерної зброї.
 
Нагадаємо, що навіть у разі завдання Москвою тактичного ядерного удару, 89% українців мають намір продовжувати боротьбу з РФ, яка напала на Україну і продовжує знищувати інфраструктуру і вчиняти геноцид.
 
У розділі "Україна в центрі уваги. Мюнхенський індекс безпеки 2023" опублікованої в понеділок, 13 лютого, доповіді Мюнхенської конференції з безпеки, наведені й інші результати опитування громадської думки в Україні.
 
Так, наприклад, лише 6% українців відчувають себе неготовими протистояти вторгненню Росії, навіть під час зими з відключеннями електроенергії та обмеженнями, вони відчувають себе більш готовими до ризику перебоїв у постачанні електроенергії, ніж будь-яка громадськість G7.
 
"Західна орієнтація України також однозначна. Переважна більшість українців хочуть жити у світі, сформованому за європейськими та, меншою мірою, за правилами США. Російські та китайські бачення порядку практично не мають попиту в Україні", - йдеться у доповіді.
 
Водночас у рейтингу країн, які допомогли Україні найбільше у протистоянні повномасштабному російському вторгненню, українці відзначили: Велику Британію (77%), США (76%), Канаду (72%), ЄС (61%) та Німеччину (47%).

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки переконані, що влада у Києві та український народ самі мають вирішувати, коли настане момент говорити з Москвою про мир.

Синдром біженця та провина вцілілого: українців "накриває" депресія

Синдром біженця та провина вцілілого: українців "накриває" депресія

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
5
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація