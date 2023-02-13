Ядерный удар РФ не остановит украинцев: Мюнхенский доклад

Мюнхенская конференция по безопасности, которая состоится 17-19 февраля в Мюнхене (Германия), опубликовала свой ежегодный отчет безопасности под названием "Re:vision" (переосмысление — ред.)



В воскресенье, 12 февраля, немецкое издание Tagesspiegel обнародовало только часть опроса общественного мнения в Украине (по заказу Мюнхенской конференции по безопасности, проведенной коммуникационным агентством Thekuskt CNC вместе с местными партнерами в ноябре 2022 года) о рисках применения Россией тактического ядерного оружия.



Напомним, что даже в случае нанесения Москвой тактического ядерного удара, 89% украинцев намерены продолжать борьбу с напавшей на Украину РФ, которая продолжает уничтожать инфраструктуру и совершать геноцид.



В разделе "Украина в центре внимания. Мюнхенский индекс безопасности 2023" опубликованный в понедельник, 13 февраля, доклады Мюнхенской конференции по безопасности, приведены и другие результаты опроса общественного мнения в Украине.



Так, например, только 6% украинцев чувствуют себя неготовыми противостоять вторжению России, даже во время зимы с отключениями электроэнергии и ограничениями, они чувствуют себя более готовыми к риску перебоев в снабжении электроэнергией, чем любая общественность G7.



"Западная ориентация Украины также однозначна. Подавляющее большинство украинцев хотят жить в мире, сформированном по европейским и, в меньшей степени, по правилам США. Российские и китайские видения порядка практически не пользуются спросом в Украине", — говорится в докладе.



В то же время в рейтинге стран, которые помогли Украине больше всего в противостоянии полномасштабному российскому вторжению, украинцы отметили: Великобританию (77%), США (76%), Канаду (72%), ЕС (61%) и Германию (47%).

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки убеждены, что власть в Киеве и украинский народ сами должны решать, когда придет момент говорить с Москвой о мире.

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