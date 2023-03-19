У Збройних силах розповіли про загрозу ракетних ударів з моря

Станом на ранок неділі, 19 березня, російські війська вивела у Чорне море дев'ять кораблів. Зокрема, в акваторії є два надводні ракетоносії. Загальний залп складає 16 "Калібрів".

Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, окупанти тримають у Чорному морі тримають судна у безпечному для себе районі, "вираховуючи понад 100 морських мін, щоб не бути ураженими нашою зброєю".

"Спостерігається згортання операції пошукової, де відбувся повітряний інцидент, вони там дещо вишукували. Погода і глибини не сприяють продовженню цих робіт", - зазначила Гуменюк.

Представния ЗСУ наголошує, що присутність ракетоносіїв в морі може свідчити про загрозу точкових ракетних ударів. Армія РФ намагається знайти тактику, адже масовані ракетні удари не дають тих результатів, на яких чекає Москва. Гуменюк наглошує: як правило, окупанти активізують ракетні атаки, коли не мають успіху на землі.

Нагадаємо, авіаційний експерт Костянтин Криволап назвав причини частих повітряних тривог в Україні. За його словами, ворогу потрібно вести розвідку позицій ППО України постійно, а також відстежувати переміщення для завдання майбутніх ракетних ударів.

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