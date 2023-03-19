Путін у Маріуполі: з'явилося відео візиту

Президент РФ Володимир Путін, на арешт якого видано міжнародний ордер, прибув до тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомили російські пропагандисти і показали відео.

За повідомленнями, Путін прибув до Маріуполі на вертольоті, проїхав містом автомобілем, оглянув декілька об'єктів та нібито поспілкувався з місцевими жителями.

На опублікованих відео видно, Володимир Путін їздить нічним містом та відвідує Маріупольську філармонію, з якої прибрали клітки, для фейкового трибуналу над полоненими бійцями.

Чому саме вночі відбувся візит - не повідомляється. Крім того, видно,что диктатор перебував без традиційної делегації охоронців.

Вчора, 18 березня, диктатор Путін відвідав Крим для відкриття школи мистецтв. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв розповів, що нібито з путіним планувалася нарада по відеозвʼязку, але російський президент прибув особисто.

Фото: Associated Press

У МЗС нагадали про те, що Путіна розшукує міжнародне правосуддя, а "приєднання" Криму було незаконним.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна