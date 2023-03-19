Путин в Мариуполе: появилось видео визита

Президент РФ Владимир Путин, на арест которого издан международный ордер, прибыл в временно оккупированный Мариуполь.

Об этом сообщили российские пропагандисты и показали видео.

По сообщениям, Путин прибыл в Мариуполь на вертолете, проехал по городу на автомобиле, осмотрел несколько объектов и якобы пообщался с местными жителями.

На опубликованных видео видно, Владимир Путин ездит по ночному городу и посещает Мариупольскую филармонию, из которой убрали клетки, для фейкового трибунала над пленными бойцами.

Почему именно ночью состоялся визит – не сообщается. Кроме того, видно, что диктатор находился без традиционной делегации телохранителей.

Вчера, 18 марта, диктатор Путин посетил Крым для открытия школы искусств. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что якобы с Путиным планировалось совещание по видеосвязи, но российский президент прибыл лично.

Фото: Associated Press

В МИД напомнили о том, что Путина разыскивает международное правосудие, а "присоединение" Крыма было незаконным.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина