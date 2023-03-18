Втопила в унітазі: на Тернопільщині горе-мати вбила власну дитину 

Тернопільський суд призначив півтора роки умовного терміну жінці, яка втопила в унітазі новонароджену доньку. Відомо, що вагітність для жінки бажаною не була, свій стан вона від всіх приховувала, а дитину народила у туалеті.

Про це повідомляє ZAXID.net з посиланням на рішення суду.

Передчасні пологи розпочались вночі 19 лютого 2022 року, тоді жінка перебувала орієнтовно на 36-38 тижні вагітності. Коли розпочались перейми, вона пішла до вбиральні. Там вона народила дівчинку вагою 2,8 кг. Зазначається, що дитина була живою, втім, жінка вирішила позбавити немовля життя.

"Обвинувачена злила воду в унітазі, в якому перебувала жива, життєздатна новонароджена дитина, з метою спричинення смерті останній. Внаслідок умисних дій дитина, яка була народжена живою та доношеною на 36-38 тижні вагітності, померла внаслідок утоплення", – йдеться у обвинувальному акті.

Жінці інкримінували порушення ст. 117 ККУ (умисне вбивство матір'ю новонародженої дитини), яка передбачає до п'яти років тюрми.

У судовому засіданні, яке відбулося 1 березня, жінка свою провину визнала. Вона пояснила, що під час пологів перебувала у стресовому стані. Також заявила, що розкаялась у вчиненому та просила суд суворо її не карати.

Суд взяв до уваги її розкаяння і визнав її винною в убивстві дитини і призначив три роки тюрми, але від відбування покарання звільнив, встановивши лише півтора роки іспитового терміну.

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